Ford svolává Mustang Mach-E, může jim upadnout čelní sklo nebo střecha

Ford. Ta má další potíž s elektrickým Mustangem Mach-E, který už mohl mít problémy např. s

Počet svolávacích akcí na auta, zdá se, stále roste s tím, jak se preventivně řeší stále menší a menší detaily, které by mohly mít negativní důsledky. Některé ale mohou být dost závažné. Psali jsme nedávno např. o 45 požárech vozů Hyundai , nicméně zajímavému problému čelí i automobilka. Ta má další potíž s elektrickým, který už mohl mít problémy např. s nabíjením malého akumulátoru pro standardní elektroinstalaci. Tentokrát je to problém, kterému se lidé před rokem vysmívali u Tesly Model Y , jíž při cestě z autosalonu uletěla střecha. U Tesly jsou stesky na nekvalitní montáž, kterou "by si zavedení výrobci aut nikdy nedovolili pustit na trh", na denním pořádku, ale jak to vypadá, problémy s montáží se zdaleka nevyhýbají ani nim. Máme zde hned dvě svolávací akce na podobný problém.

Konkrétně jde o to, že v Severní Americe a Evropě bude svoláno 38714 Mustangů Mach-E, které mají nedostatečně připevněné čelní sklo. To by se mohlo oddělit od vozu, což hrozí zejména při nehodě. 27318 vozů pak bude svoláno kvůli dalšímu problému, který se týká nedostatečného připevnění panoramatické střechy. I tam je možné, že se od vozu při jízdě oddělí. V prvním případě servis okno demontuje a řádně usadí zpět, ve druhém pak aplikuje více uretanového lepidla. Zákazníci mohou blížící se potíž poznat např. i podle zatékání nebo aerodynamického hluku z nepatřičných míst.





Pro Mustang Mach-E modelového ročníku 2021 je to zatím druhá a třetí svolávací akce, což kupodivu není až tak moc (a není to bohužel ani poprvé, co měl Ford problém s montáží, nedávno to bylo např. upevnění předního kola na pickupu Ford F-350 , které minimálně ve dvou případech uletělo). Nejvíce svolávacích akcí má v USA z osobních aut dle NHTSA z letošního modelového ročníku 2021 BMW X5 (celkem 11), dále třeba Mercedes-Benz třídy E a Chevrolet Tahoe s 9 akcemi.

