Tesla prý s Toyotou vyvine levné elektrické SUV a uvolní Superchargery

Společnosti Tesla a Toyota mají pár společných rysů. Zatímco Toyota patří k největším výrobcům aut a hybridů na světě, Tesla dosahuje něčeho podobného v elektromobilech. Obě automobilky také stály za velkým rozšířením alternativních pohonů. V případě Toyoty to byly hybridy, které představila na sklonku milénia ve stejné době jako Honda a nyní tvoří významnou část produkce automobilky. Na rozdíl od Hondy byla ale Toyota mnohem úspěšnější. Tesla zase podobně přišla na trh s elektromobily. Nebyla sice zdaleka první, neboť první EV jsou století starou záležitostí, ale byla automobilkou, která z nich udělala masovější záležitost, podobně jako se to Toyotě povedlo s hybridy. Obě firmy navíc v minulosti spolupracovaly a elektrické Toyoty RAV4 EV před necelými deseti lety využívaly techniku Tesly. Nyní to vypadá, že se spolupráce obnoví.





Zákulisní informace totiž hovoří o tom, že obě automobilky jednají o spolupráci a výsledkem by mohlo být malé elektrické SUV za nízkou cenu. Mohlo by jít o vůz, který Elon Musk nastínil na Battery Day , které by mělo stát 25 tisíc USD. To je na elektrické auto dost atraktivní cena. Nižší cena by měla být dosažena využitím platformy od Toyoty, naopak Toyota by mohla využívat elektrické know-how Tesly. Zatímco v hybridech byla Toyota velmi dlouho ve vedení, nyní ji na paty šlape mnoho konkurenčních značek, které vyvíjí hybridy také, a v oblasti elektromobilů pak Toyota dost zaspala. Firma dosud věřila spíše vodíku ( Toyota Mirai ), nicméně i tento pohon má také své problémy a firmy se od něj spíše odvrací , než že by s ním začínaly.

Sám Elon Musk se už před necelým rokem nechal slyšet, že Tesla nemá problém s prodejem akumulátorů a elektrického pohonu jiným automobilkám nebo licencováním softwaru (s autonomním řízením Toyota také příliš daleko nedošla, využívá např. technologie firmy Aurora). Otázkou ale je, zda to případně bude Tesla kapacitně stíhat, když dostatečně nestíhá ani výrobu vlastních vozů. Další zajímavou zprávou je to, že Elon Musk nevylučuje otevření Superchargerů pro elektromobily jiných značek, což by firmě mohlo přinést další příliv financí.

Ceny souvisejících / podobných produktů: