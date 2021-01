Solid-state akumulátory blízkou realitou: nové NIO ET7 dostane 150 kWh

NIO, které byly dnes představeny a mají dosahovat velmi vysoké hustoty 360 Wh/kg. Pro zajímavost, dnešní běžné články např. v Teslách se pohybují někde kolem hodnot 240-260 Wh/kg. To znamená, že nový 150kWh akumulátor by "v článcích" měl vážit zhruba stejně jako dnešní 100kWh verze. Dojezd vozů by se nicméně mohl zvýšit o 40 až 50 % (připomeňme, že NIO je přeborníkem a nabízí v prodeji až

Vývoj akumulátorů probíhá na plné obrátky a nové typy akumulátorů z laboratorních vzorků postupně míří do prototypových testů a snad i brzy na trh. Jednou z přelomových technologií by měly být nové solid-state akumulátory společnosti, které byly dnes představeny a mají dosahovat velmi vysoké hustoty. Pro zajímavost, dnešní běžné články např. v Teslách se pohybují někde kolem hodnot 240-260 Wh/kg. To znamená, že nový 150kWh akumulátor by "v článcích" měl vážit zhruba stejně jako dnešní 100kWh verze. Dojezd vozů by se nicméně mohl zvýšit o 40 až 50 % (připomeňme, že NIO je přeborníkem a nabízí v prodeji až 110kWh akumulátory ). Novinka využívá hybridní elektrolyt, anorganickou anodu Si/C a katodu s vysokým obsahem niklu a nanopovrchem.

Čínské NIO je připodobňováno k druhé Tesle a vyvolává i podobné nadšení na akciových trzích. Firma má už dnes hodnotu 92 mld. USD, což je na úrovni mnohem většího Volkswagenu, a to za rok 2020 vyrobilo jen necelých 44 tisíc aut (necelá desetina toho, co vyrobí Tesla, která vyrobí jen dvacetinu toho, co vyrobí Volkswagen, ten je na zhruba 10 milionech).



Pojďme tedy k dnešní novince. Tou je elektrický sedan NIO ET7. Jde o velký vůz dlouhý 5098 mm, široký 1987 mm a 1505 mm vysoký s rozvorem 3060 mm. Po vzoru Tesly dostává zapuštěné kliky a najdete tu obří 1,9m2 skleněnou střechu. Máme zde 10,2" digitální přístrojový štít a 12,8" obrazovku AMOLED uprostřed s rozlišením 1728×1888 pixelů. K dispozici je široká konektivita zahrnující 5G, UWB, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2, vůz je schopen V2X konektivity s okolím. Ve standardní výbavě najdeme 23 reproduktorů s výkonem 1000 W.

Pokud jde o akumulátory, nabídka bude začínat u 70kWh verze s 500km dojezdem dle normy NEDC. Ta je ale známá svým přehnaným optimismem, takže bych v reálu za dobrých podmínek počítal tak s 350-400 km. 100kWh varianta má nabídnout teoreticky až 700km dojezd dle NEDC, takže zde lze počítat tak s lehce nad 500 km, když bude přát štěstí, provoz a počasí.

ET7 bude mít ale i již výše zmíněný 150kWh solid-state akumulátor, které se má dostat až na 1000 km. Tohle ale bude skutečně jen číslo na papíře a NIO patrně zvolilo tuto starou normu NEDC kvůli tomu, aby mohlo být první, komu se podaří dát na trh vůz s dojezdem přes 1000 km. Průměrnou spotřebu 15 kWh/100 km od tak obřího auta rozhodně nemůžeme očekávat a hodně bych se divil, kdyby se v reálu dostal výrazněji nad 800 km, spíše bych v normálu počítal někde tak se 700 km.



Ostatně tu máme 2 elektromotory, prvním je 180kW motor s permanentním magnetem, druhým pak 300kW indučkní motor. Celkem dávají výkon 480 kW a točivý moment 850 Nm. To má stačit na sprint z 0 na 100 km/h za pouhých 3,9 sekundy. 4pístkové brzdy Brembo mají pomoci vozu zastavit ze 100km/h rychlosti na 33,5 metru.



Zajímavostí jsou také schopnosti autonomního řízení. Vůz je vybaven 11 8MPx kamerami a LiDARem (na 1550nm vlnové délce). Ten je navíc docela vkusně zakomponován do karoserie, kde nad předním oknem vytváří bouli, která ale rozhodně nevypadá tak divně, jako dnes obvyklé "houkačky". I přesto dosahuje vynikajícího koeficientu aerodynamického odporu jen 0,23Cd. Kamery na krajích mají navíc takový úhel záběru, že obě vidí i před auto a dokáží tak nahradit hlavní kameru v případě výpadku. 8MPx kamera má vidět auto na vzdálenost 687 metrů, kužel na 262 metrů a člověka na 223 metrů. Dále tu je 5 mmWave radarů a celkově zde najdeme 33 různých senzorů.

Adam se skládá ze 4 jednotek Zajímavostí je i to, co vše zpracovává tato data, přičemž jde o 8 GB/s. Systémse skládá ze 4 jednotek Nvidia Orin a dosahuje výkonu 1016 TOPS. Jinak řečeno, najdete zde 48 jader ARM Cortex-A78, 256 Tensor jader 3. generace, 8096 CUDA jader a 68 miliard tranzistorů. Běžně pracují 2 Master SoC, přičemž je zde pro případ výpadku jednoho z nich ještě třetí, náhradní. Čtvrté SoC je pak určeno k učení se a přizpůsobování vozu řidiči.

Základní verze se 70kWh akumulátorem vyjde na 448 tisíc čínských juanů (1,48 mil. Kč), při pronajímání akumulátoru (Battery-as-a-Service - BaaS) vyjde na 378 tisíc juanů (1,25 mil. Kč) s pravidelnou měsíční platbou ve výši 980 juanů (3240 Kč). 100kWh verze vyjde na 506 tisíc (1,67 mil. Kč). Cena s BaaS je shodně 378 tisíc, ale pronájem je za 1480 juanů za měsíc (4900 Kč). Premier Edition se 100kWh akumulátorem vyjde na 526 tisíc (1,74 mil. Kč). resp. 398 tisíc (1,32 mil. Kč) s pronájmem baterky. Plný balíček funkcí NAD (automatického řízení) vyjde na 680 juanů (2250 Kč) za měsíc v rámci předplatného. Vůz se začne prodávat počátkem roku 2022, 150kWh verze se solid-state akumulátorem se pak objeví ve Q4/2022.



Kdokoli s dnešním vozem NIO může v rámci předplatného NIO Power Swap přejít na větší 150kWh akumulátor. Každá stanice Battery Swap Station 2.0 může obhospodařit 13 akumulátorů a provést 312 výměn denně. Předpokládá se, že do konce roku 2021 jich bude postaveno už okolo 500.

