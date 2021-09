Xiaomi EV: v Číně vzniká další "elektromobilka"

I když si lidé elektromobily spojují především s Teslou a Norskem, které je dlouhodobě výrazně podporuje, mnohdy se zapomíná na Čínu, která patří k nejvýraznějším zemím, ať už jde o výrobu EV nebo jejich podporu. V Číně se prodává polovina veškerých elektromobilů a zatímco tradiční automobilky se k přechodu na plnou elektromobilitu teprve chystají (a mnoho startupů jen slibuje, že s něčím přijde), v Číně je už několik výhradně elektrických automobilek, které své produkty i dodávají na trh. Vzpomenout můžeme především na NIO (často označované za čínskou Teslu), ale máme tu i XPeng, Li Auto a mnoho dalších. V budoucnu se k nim chtějí přidat další společnosti, které začaly v oblasti počítačů a mobilních zařízení.



Hodně se poslední dobou mluví např. o Applu, nicméně hlavní ofenzíva míří z již zmíněné Číny. Elektromobily chystá Huawei, Baidu a nově tento záměr oficiálně oznámilo i Xiaomi, které si s elektrickou dopravou už můžeme spojovat. Prozatím šlo o elektrické koloběžky, nicméně nově založená společnost Xiaomi EV si troufá rovnou na auta. Vypadá to, že tradiční automobilky budou mít v čínských "elektromobilkách" nové soupeře. Mnohdy jde navíc o společnosti, které nemají problém s penězi jako většina startupů, takže o to větší šance je, že mohou díky dostatečnému kapitálu uspět.



Tradiční automobilky se také potřebují více přizpůsobit nastupující generaci uživatelů. Pro ni začíná být auto něčím jako telefon, důležité je využití AI, chytrých funkcí a konektivity napříč různými zařízeními, kde mají technologické společnosti náskok. Např. Volkswagenu se v Číně moc nedaří , protože není dostatečně "smart" a vzpomeňme, jak velké problémy měl se softwarem k novým autům. A právě software začíná být stále důležitější vlastností nových aut.

CEO společnosti Xiaomi Lei Jun bude zodpovědný i za tuto novou divizi, bylo do ni už investováno 1,5 mld. USD a během následujících 10 let by mělo jít o zhruba 10 mld. USD. Prozatím bylo přijato 300 nových zaměstnanců, Xiaomi také nedávno koupilo startup Deepmotion, který se soustředil na vývoj autonomního řízení.

