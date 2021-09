Výměnné akumulátory znovu na scéně: kontejnery ZES pro nákladní lodě

ZES (Zero Emission Services) nabídne lodní kontejnery ZESpack standardní 6metrové velikosti, které budou obřími akumulátory pro nákladní lodě.

Velký tématem poslední doby je ekologická doprava a obecně výroba i ukládání elektrické energie. Elon Musk už před mnoha lety prezentoval ideu, že by jeho elektromobily přijely do stanice, během pár okamžiků vyměnily akumulátor za nabitý a pokračovaly dál. Toto ale nebylo nikdy pořádně zrealizováno, což ale neznamená, že se tak neděje jinde. Tento koncept na rozdíl od Tesly realizovala čínská automobilka NIO, jejíž Battery Swap je velmi úspěšným systémem. A podobně se tak bude dít v Nizozemí v lodní dopravě. Společnost(Zero Emission Services) nabídne lodní kontejnery ZESpack standardní 6metrové velikosti, které budou obřími akumulátory pro nákladní lodě.

Systém je určen pro nákladní lodní dopravu ve vnitrozemí. Ta se na celkových emisích CO2 v Holandsku podílí 5 % a v případě oxidů dusíku (NOx) je to dokonce 11 %. Loď v přístavu vymění vybité akumulátory za nabité a může plout dál tiše a bez lokálních emisí. Elektřina, kterou se akumulátory nabíjejí, má pocházet z obnovitelných zdrojů. Tyto akumulátory se mají nabíjet mimo špičku. Naopak ve špičce, nejsou-li ještě v lodi, mohou pomáhat balancovat elektrickou síť a sloužit tak k její stabilizaci. Každý kontejner má 45 bateriových modulů a celkově pobere 2 MWh elektrické energie.

Nabíjet se budou v terminálu v Alphen aan den Rijn, kde byla jejich nabíječka dokončena v dubnu letošního roku. Loď Alphenaar byla pro provoz na elektřinu předělána v červenci a první testovací plavba proběhla v srpnu. ZES chce v krátké době předělat na elektřinu další lodě na celkový počet 8, stejně tak má být k dispozici 8 stanic a celkem 14 ZESpacků. Do roku 2030 by se systém měl rozrůst natolik, že by zde mělo být 30 "bezemisních" tras, na kterých budou plout elektrické nákladní lodě. První trasa vede do pivovaru Heineken (Alphen aan den Rijn - Moerdijk), který s dopravcem uzavřel 10letý kontrakt.