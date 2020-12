Volkswagen znovu ukázal autonomního robota pro nabíjení elektromobilů

Jednou z často zmiňovaných výtek proti rozšiřování elektromobility je nákladné budování infrastruktury a její nynější i budoucí absence. Automobilkase tomuto problému věnuje už nějakou dobu a např. v USA buduje síť rychlonabíječek Electrify America . Tím to ale zdaleka nekončí. VW totiž řeší i nabíjení tam, kde ještě nejsou dráty ke každému parkovacímu místu. Jednou z možností jsou mobilní nabíječky , které mohou navíc využívat vyřazených akumulátorů z bývalých elektromobilů (čímž oddálí jejich recyklaci), takže nabíjecí stanici lze dovézt a postavit v podstatě kdekoli a kdykoli. Jen je potřeba se postarat o výměnu a nabití vybitých nabíječek a samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že tato "powerbanka" do celého systému zanáší další nabíjecí ztráty navíc a zbytečně zvyšuje množství elektrické energie, které je nutno vyrobit. Podobně je na tom i nyní představené řešení,pro elektromobily.