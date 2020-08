The Witcher: Monster Slayer - chystá se mobilní hra ve stylu Pokémon GO

Mobilních her existuje opravdu hodně a jedním z největších hitů se stal Pokémon GO. Na něj se Niantic snažil navázat hrou Harry Potter: Wizards Unite , nicméně tato hra, i když také hodně oblíbená, zdaleka nedosáhla úspěchu pokémonů. Dalším pokusem má být podobná hra s motivy Zaklínače, ponese název. O tu se postará studio CD Projekt Red a jistě doufá, že slavný motiv přitáhne ke hře spoustu fanoušků této série. Zda se to povede, to ukáže až čas.