Tesla vykázala zisk 359 mil. USD a spouští výrobu dříve, než se čekalo

Elon Musk opět ukázal celému světu, že když se chce, všechno jde. Automobilka Tesla totiž opět vykázala ziskové čtvrtletí a optimistických ukazatelů je tu více. Pojďme nejprve na finance a pak se podíváme, co je v Tesle nového. Příjmy v automotive oblasti činily 6,368 miliardy USD, což je meziročně za čtvrté čtvrtletí (Q4/19 proti Q4/18) nárůst jen o 1 %, proti předchozímu (Q3/19) je to pak nárůst o 19 %. Celkově Tesla utržila 7,384 mld. USD (+2 %, resp. +17 %) a vykázala zisk 359 mil. USD (-13 %, resp. +38 %). Celkově tak během posledních 5 čtvrtletí byla automobilka už třikrát v zisku a pokud vezmeme celý rok 2019, pak byla její ztráta už jen 69 mil. USD. Vypadá to, že by rok 2020 mohl být konečně ziskový.

Nyní se podívejme na to, co se v roce podařilo. Mnozí nevěřili, že Tesla bude dosahovat ziskových čtvrtletí a už tu máme druhé po sobě. Také se zdálo, že výstavba šanghajské továrny zabere více než rok, nicméně Tesle se povedlo z nové Gigafactory vyprodukovat první auto za méně než 10 měsíců od položení základního kamene, tedy dříve, než bylo v plánu. Také Model Y už začíná sjíždět z linek ve Freemontu, čímž Musk překonal svůj plán a i toto je dříve, než tvrdil původně.



Freemontská továrna má nyní kapacitu 90 tisíc vozů Model S a X ročně, dále pak 400 tisíc vozů Model 3 a Y za rok, přičemž se počítá s tím, že kapacita pro tyto dva modely do půlky letošního roku vzroste na 500 tisíc. Šanghajská Gigafactory má nyní kapacitu 150 tisíc vozů Model 3 za rok a buduje se linka pro Model Y, který by měl začít sjíždět z pásů v roce 2021. V plánu a vývoji je pak německá továrna u Berlína , která bude chrlit Model 3 a Y, počítá se s rokem 2021. Modely S a X tak zůstanou exkluzivně ve Freemontu. V Severní Americe se dále budou produkovat i vozy Tesla Semi, Roadster a Cybertruck. Truck Semi by se měl začít vyrábět už letos, ale ve velmi omezeném množství.

Za poslední čtvrtletí dodala automobilka Tesla 19.475 vozů Model S a X, což je meziročně pokles o 29 % (27.607 vozů v Q4/18), ale o 11 % více než v Q3/19 (17.483 vozů). V případě Modelu 3 šly dodávky meziročně nahoru o 46 % (63.359 vozů), resp. o 16 % (79.703 vozů) v minulém čtvrtletí na nynějších 92.620 aut. Celkově tak bylo dodáno 112.095 aut. Tesla má nyní 1821 nabíječek Supercharger (loni 1421, v minulém čtvrtletí 1653), přičemž počet nabíjecích stojanů vzrostl na 16104 (loni 12002, resp. 14658 v minulém čtvrtletí).



Tesla se také podělila o několik zajímavých údajů. S autopilotem byly najety už 3 miliardy mil (cca 5 mld. km). Zavedla se prémiová konektivita za $9,99 měsíčně, která dovoluje streamování hudby a videa. Máme tu i nový obchod s aplikacemi, které dokážou vylepšit vlastnosti auta (zlepšit akceleraci, autopilota,...). Tesla počítá, že nákup takových služeb bude v budoucnu hrát větší roli. Automobilce se také podařilo zlepšit vlastnosti Modelu Y s pohonem všech čtyř kol. Původně se předpokládal dojezd 280 mil (450 km), díky vylepšením ale bude 315 mil (507 km).

Energetická část Tesly instalovala za rok 2019 akumulátory s 1,65 GWh (530 MWh v Q4/19), což je více, než za všechny předchozí roky dohromady. Pokud jde o solární střechy, za poslední čtvrtletí byly namontovány s instalovaným výkonem 54 MW (-26 % proti minulému roku, +26 % proti minulému čtvrtletí).

