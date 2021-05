Další vapourware na obzoru? Fulminea slibuje solid-state baterii už v roce 2023

S elektromobily se objevilo i obrovské množství startupů, které chtějí přijít se svými novinkami. Spousta z nich však vyšuměla do ztracena, případně je už dlouho ticho po pěšině a italská společnost Automobili Estrema je jednou z těch, kde bychom se asi moc nedivili, kdyby šlo o další "vapourware" (něco, co se oznámí, ale nikdy neobjeví). Firma totiž nedávno oznámila hypersportovní elektromobil Fulminea, jehož specifikace jsou asi až příliš dobré na to, abychom je přešli úplně bez pochybností (to se týká především akumulátoru a doby uvedení).



Fulminea má mít výkon 1500 kW (tedy 1,5 MW, cca 2040 koní), z 0 na 320 km/h to má zvládnout pod 10 sekund a 100kWh akumulátor má dle výrobce vydržet na ujetí 520 km. To pochopitelně platí pro "normovanou" jízdu. Na okruhu by odhadem mohl vydržet něco okolo 12-15 minut jízdy.

Hybrid Battery Pack, který se skládá ze solid-state akumulátoru vzadu a superkondenzátoru vepředu. Superkondenzátory jsou něčím, co se už nějakou dobu používá např. v systému KERS u formule 1, v běžném provozu ho používají např. vozy Mazda v systému i-ELoop. Solid-state akumulátory jsou nicméně něčím, na čem si vybilo zuby už hodně společností (naposledy např. Novinka má mít, který se skládá ze solid-state akumulátoru vzadu a superkondenzátoru vepředu. Superkondenzátory jsou něčím, co se už nějakou dobu používá např. v systému KERS u formule 1, v běžném provozu ho používají např. vozy Mazda v systému i-ELoop. Solid-state akumulátory jsou nicméně něčím, na čem si vybilo zuby už hodně společností (naposledy např. Fisker ) a i ty společnosti, které mají s elektromobily největší zkušenosti, vidí obvykle uvedení solid-state článků v testovacích vozech asi okolo roku 2025 a jejich komerční nasazení ke konci této dekády. Přesto je zde i pár projektů, které vypadají docela reálně i dříve, a z nejoptimističtějších odhadů by se možná dalo docela věřit možná tak čínské automobilce NIO, která je chce v sedanu ET7 uvést na konci roku 2022. Nicméně osobně si myslím, že i tady to nabere pár čtvrtletí zpoždění.

Nový italský startup chce přijít se solid-state články v druhé polovině roku 2023, což je až podezřele brzy. Za akumulátory stojí belgická společnost Avesta Battery Energy Engineering (ABEE) a hybridní verze byla vyvinuta ve spolupráci s tureckou firmou Imecar Elektronik. Hodně zaujme udávaná energetická hustota 450 Wh/kg, což překonává solid-state společnosti NIO (tam se udává 360 Wh/kg) a 100kWh akumulátor by měl vážit "jen" 300 kg, což má pomoci udržet hmotnost vozu Fulminea okolo hodnoty 1500 kg. Pro představu, dnešní lithiové akumulátory mívají hustotu okolo 240-260 Wh/kg, takže by šlo o 70% nárůst hustoty. Pokud jde o objem akumulátorů, tam se hovoří o hustotě 1200 Wh/l, což je opět zhruba o 70 % více, než je dnes běžné (okolo 700 Wh/l).



