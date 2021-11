Čipová krize u Tesly: některé vozy jsou dodávány bez USB portů

Teslu. Poslední zprávy hovoří o tom, že vozy od 11. listopadu (ne-li i dříve) nemusí být vybavovány USB porty na centrální konzoli i u zadních sedadel.

Celý svět je zasažen čipovou krizí. Nedostatek nejrůznějších čipů a senzorů ovlivňuje spoustu odvětví, automobily nevyjímaje. Některé automobilky tak hromadí auta, která čekají na čipy, pozastavují výrobu, nebo je dodávají bez tohoto příslušenství s tím, že je dostanou v servisu, až dorazí. Toto dělá např. čínské Li Auto (dodává vozy bez dvou radarů) a postihlo to i. Poslední zprávy hovoří o tom, že vozy od 11. listopadu (ne-li i dříve) nemusí být vybavovány USB porty na centrální konzoli i u zadních sedadel.

Konkrétně se to týká Modelů 3 a Y. Hovoří se o tom, že nefunguje ani bezdrátové nabíjení telefonů, naopak v některých případech mají být USB porty sice přítomny, ale zvládají pouze nabíjení, ale už ne datové přenosy (tady není jasné, zda jde o dočasné nebo trvalé řešení). Zákazníkům se nelíbí především to, že je Tesla neinformovala o tom, že auto nebude mít dočasně USB porty. Ty dostanou až dorazí do servisu, kde budou namontovány při příští servisní prohlídce, a hovoří se o tom, že by se tak mělo stát v průběhu prosince. Zákazníci by v tomto ocenili lepší komunikaci ze strany automobilky.

