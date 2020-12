Autopilot Tesly bude nově nabízen i přes předplatné

Tesla. Ta prozatím takto I když se to mnohým lidem nezdá a nemohou předplatným přijít na jméno, v mnoha případech se to stalo oblíbenější možností než jednorázový nákup. To platí zejména o streamovacích službách, ale jsou i jiné případy, kdy se cenová politika předplatného nastavila rozumně a výrobci s tím slaví úspěchy (v automobilové branži je to např. případ předplatného Care by Volvo). Rozšířit služby s předplatným chce i. Ta prozatím takto nabízí internetové připojení , ale brzy by se mělo dostat i na funkci autopilota.

Ta dosud stála 8000 USD, ale před dvěma měsíci byla nejen kvůli nákladnému vývoji SW zdražena na 10000 USD. To je dosti vysoká částka a mnoho lidí raději oželí nadstandardní funkce a spokojí se jen se základními jízdními asistenty. Na Twitteru se nicméně objevil dotaz na Elona Muska, za by nechtěl autopilota cenově zpřístupnit a nabízet za předplatné. To by se hodilo zejména těm, kteří vozy mění po krátké době. Elon Musk odpověděl, že rozhodně se něčeho takového dočkáme a možnost placení za autopilota pomocí předplatného přijde už počátkem příštího roku. Bohužel zatím nevíme, kolik by něco takového mohlo stát.

Absolutely. We will release FSD subscription early next year. — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

