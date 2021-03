Xiaomi Mi 11 Ultra dostane křemíko-kyslíkový akumulátor

Vývoj akumulátorů je běh na dlouhou trať a dlouho trvá, než se technologie doladí do komerčního nasazení, pokud se to vůbec podaří. Vypadá to, žese podařil takový průlom a její nový telefon, který bude představen už v toto pondělí 29. března, bude mít křemíko-kyslíkový akumulátor nové generace. Doplní levnější modely Mi 11 s tradičním akumulátorem, které byly představeny počátkem roku.