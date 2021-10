Výměnné stanice baterií NIO se stanou decentralizovanou solární elektrárnou

Počet stanic NIO Power Swap Station se rozšiřuje a zákazníci díky tomu nemusí čekat na nabití akumulátoru jejich elektromobilu NIO. Ten je jim během chvíle vyměněn za nabitý, NIO ho nabije a později nainstaluje zase jinému zákazníkovi. Prozatím má v Číně 517 takových stanic a 316 z nich je 2. generací, která byla představena teprve před půl rokem. Do konce roku 2025 by díky iniciativě NIO Power 2025 chtěla mít po celém světě 4000 takových stanic a zhruba tisícovka by měla být mimo Čínu (předpokládá se tedy především Norsko, kde začíná prodej těchto vozů, a Německo, které by mělo následovat).



To ale zdaleka není všechny. NIO začalo spolupracovat se společností Unisun Energy a dosud nevyužité střechy těchto stanic budou brzy obsahovat solární panely (podobně jak to mají některé Superchargery Tesly). Výsledkem bude decentralizovaná solární elektrárna a snížení závislosti na energii z celostátní elektrické sítě. 3000 čínských stanic by pak mělo nabízet instalovaný výkon 300 MW, což znamená 100 kW na stanici. Takové číslo zní až podezřele dobře, znamenalo by totiž zhruba 500 m2 panelů v průměru na každou stanici a ty opravdu nevypadají, že by měly tak velký půdorys. Chyba s chybějící hodinou v MWh to asi také nebude, protože to by bylo naopak příliš nízké číslo (pokud by šlo o roční výrobu).



Ceny souvisejících / podobných produktů: