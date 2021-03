Úsporná jízda s elektrickým Fiatem 500 bude vydělávat kryptoměnu KiriCoin

Automobilka Fiat (resp. Stellantis, který vlastní Fiat a další firmy koncernu) chce zvýraznit ekologické zaměření svých elektrických miniaut Fiat 500, a tak se spojila se startupem Kiri Technologies, který má vytvořil ekologickou kryptoměnu KiriCoin. Ta je získávána za snižování produkce CO2 (ostatně název vychází ze jména stromu, který pohlcuje nejvíce CO2) a v případě Fiatu vše tkví v tom, že uživatelé jezdící úsporně budou odměňováni touto kryptoměnou. Za kilometr jízdy mohou získat až jednu minci, která má hodnotu kolem dvou eurocentů. Reálně se tak dá očekávat zhruba 150 EUR za ujetých 10 tisíc km.



Poněvadž nové vozy Fiat mají trvalé připojení na internet, data o jízdě se automaticky posílají na cloud a mince připočítávají do peněženky. Za KiriCoin pak lze nakupovat na speciálním tržišti Kiri MarketPlace (KiriMarket). Prozatím tam je jen pár dárkových karet, nicméně u některých z nich vychází kurz mnohem výhodněji, a to až 10 eurocentů za KC. Nejlepší řidiči pak dostanou i bonusy pro produkty společností Amazon, Apple, Spotify, Netflix nebo jiných.

Všechnu ekologii nabourává ale fakt, že společnost propaguje systém "čím více budete jezdit, tím více dostanete". Zde bych ale neřekl, že čím více budete jezdit elektromobilem, tím šetrnější budete k přírodě. Ve srovnání s vozem se spalovacím motorem ano (obzvlášť pokud to počítáme poté, co už ten EV byl i se svým neekologickým akumulátorem vyroben), ale nejčistější kilometr je neujetý kilometr. A to platí i pro elektromobil.

