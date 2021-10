Tesla opět láme své rekordy, dodala přes 240 tisíc aut za čtvrtletí

Automobilka Tesla vydala nejnovější čísla o své produkci a dodávkách elektromobilů. Opět jde o rekordní čtvrtletí, které je asi o pětinu lepší než to předchozí. Bylo vyrobeno 8941 vozů Model S/X a dodáno zhruba 9275 kusů (číslo ještě není finální, může se lehce lišit dle toho, až se správně vyhodnotí všechno potřebné papírování). V případě Modelů 3/Y to bylo 228822 vyrobených vozů a dodáno jich bylo 232025 kusů. Celková produkce tak dosáhla 237823 kusů a dodávky 241,3 tisíce. Zajímavostí je také to, že 20 % Modelů S/X bylo prodáno pomocí operativního leasingu, zatímco u Modelů 3/Y jde o 6 %.



Máme-li to uvést do kontextu, pak proti minulému čtvrtletí (Q2/21) stoupla produkce o 15,2 %, proti minulému roku (Q3/20) pak o 64,0 %. Automobilka tak letos vyrobila už 624,6 tisíce vozů a dá se stále očekávat, že roční produkce pro rok 2021 přesáhne 900 tisíc vozů. Je zajímavé, že se firmě navzdory globální čipové krizi stále daří navyšovat produkci, přestože přiznává, že i ona sama jí byla zasažena. Nebýt krize, mohla by být výrobní čísla možná ještě vyšší. Připomeňme ještě, že slavnostní otevření továrny v Berlíně je za dveřmi a zahájení produkce by na sebe už nemělo nechat čekat o moc déle.

