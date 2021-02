Tesla chce zkrátit čekání na severských Superchargerech, zkouší slevy

Zima umí být hodně pro elektromobily hodně nepříjemná. Dojezd se zkracuje a lidé tak musí častěji k nabíječkám. Mnozí tak proti elektromobilům vytahují právě tento argument, který je podporován ještě tím, že kapacita stanic není neomezená a počet nabíjecích stojanů nemusí stačit pro všechny. Pokud jsou všechny stojany zabrané, uživatel tak musí čekat, než vůbec může připojit své auto k nabíjecímu konektoru. Automobilka Tesla to chce v Norsku a Švédsku vyřešit tím, že ve vybrané dny mimo špičku sníží cenu nabíjení na svých Superchargerech, aby byli lidé motivováni jezdit i v jiné dny a lépe se rozložila zátěž.

Na norských Superchargerech nyní činí cena 2,57 NOK (6,5 Kč) za kWh, přičemž ve vybrané dny by se měla snížit zhruba na polovinu (cca 3,25 Kč za kWh). Má se tak stát v soboty 20. února, 27. února a 6. března. Tesla tímto vyzkouší, zda bude nižší cena motivovat řidiče cestovat a nabíjet v jiné dny. Pokud se to ujme, je možné, že k podobným krokům bude přistupovat častěji (příp. se to stane standardem).

Zajímavé nicméně je, že zrovna Tesla s dlouhými čekacími dobami nemá až tak velký problém. Během července 2020 se 98,3 % řidičů dočkalo nabíjecího stojanu do 10 minut, nicméně v zimních měsících se toto číslo může snižovat (nemluvě o tom, jak se bude zvyšovat počet vozů Tesla na silnicích). Tesla chce nepříjemným situacím předcházet i vybudováním ještě širší sítě nabíječek Supercharger. Jen v tomto roce by jich mělo být postaveno více než 30. K dnešku je v Norsku 72 stanic s 1006 nabíjecími stojany.



Ceny souvisejících / podobných produktů: