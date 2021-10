Jak funguje spalovací motor? Průhledný motor ve slow-motion videu napoví

Některá videa na sociálních sítích hodně zaujmou a YouTube kanál TROdesigns se postaral o jednu velkou zajímavost. Nafilmoval totiž explozi směsi paliva a vzduchu ve spalovacím motoru. Konkrétně šlo o čtyřtaktní motor Honda XR75 a využil vysokorychlostní kameru Phanton V1611 a GoPro Hero9.

Aby něco takového bylo možné natočit, autor musel vyrobit průhledný válec (kamera by se logicky do prostoru válce nevešla a ani by nevydržela takové teploty). Blok motoru je nyní z průhledného akrylu a v něm se pohybuje píst, který má speciálně vyrobené pístní kroužky. Lehce se také zmenšil kompresní poměr. Video ukazuje nejen slow-motion záběry exploze a dalších fází motorového cyklu, ale také záběry v běžné rychlosti a rovněž samotnou stavbu průhledného motoru.

