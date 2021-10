GM Ultra Cruise: ADAS pro autonomní řízení aut v 95 % situací

Autonomní řízení aut je velkým tématem, ale pokud jde o jeho praktickou aplikaci, pořád jsme pouze na 2. úrovni jízdních asistentů (s jednou výjimkou 3. úrovně). Ani Tesla se ještě nedostala na vyšší úroveň a velkým vyzyvatelem do souboje pokročilých asistentů (ADAS) je nyní automobilka General Motors. Ta vedle již existujícího asistenta Super Cruise totiž uvede nový systém nazvaný Ultra Cruise. Ten bude k dispozici pro prémiovější vozidla koncernu a oba systémy tak budou existovat vedle sebe. Chvíli to ale ještě potrvá. GM hovoří o tom, že se dostane nejprve do Cadillaců, a to v roce 2023. Tady je otázkou, zda se tím myslí uvedení v daném roce nebo modelový ročník daného roku, který se uvádí často i mnohem dříve v předchozím roce.



Ultra Cruise poběží na škálovatelné počítačové architektuře s procesorem vyráběným 5nm procesem. Novinkou bude schopnost reagovat na trvalé značky na silnicích, jezdit dle navigace a dodržovat rychlostní limity, bude umět měnit pruhy samo i na vyžádání, odbočovat, vyhýbat se překážkám a parkovat na příjezdech do garáží. Využívá kombinace kamer, radarů i LiDARu, který je umístěn v čelním skle.



Při uvedení Ultra Cruise bude funkce podporována na 2 milionech mil (3,2 mil. km) silnic v USA a Kanadě. Postupně se bude rozšiřovat a cílem by bylo dostat ho až na 3,4 mil. mil (5,5 mil. km). Podle GM má být systém schopen řídit vůz v 95 % všech situací na silnicích. Otázkou je, kdy se podaří dořešit těch zbývajících 5 %. Pokud vás zajímá úroveň autonomního řízení, stále jde ale jen o tu druhou. Systém vyvíjely týmy z USA, Kanady, Irska a Izraele.



