ZipCharge Go: mobilní powerbanka pro elektromobily

Pro elektromobilitu je vedle rychlonabíječek velmi důležitá, ne-li ještě důležitější, všeobecná dostupnost pomalého nabíjení při parkování, kdy se na nabíjení vozu nečeká. To je ale problém. Např. v Londýně se nedostupnost parkování na ulici týká 65 % řidičů, a to nehovoříme o tom, kolik z toho mála je vybaveno ještě nabíječkou. Společnost ZipCharge si myslí, že by tento problém mohla vyřešit mobilní powerbanka pro elektromobily ZipCharge Go. Jde v podstatě o elektrickou obdobu kanystru, které lze použít pro vozy se spalovacími motory.



Myšlenka je taková, že powerbanku na kolečkách si nabijete z jakékoli zásuvky (třeba doma) a pak s její pomocí nabijete elektromobil. V zásadě stejný princip, který používáme např. s powerbankami pro smartphony, jen zde jde o obří a těžký akumulátor (přes 20 kg). Podle výrobce má obsahovat dostatek energie na ujetí 20-40 mil (32-64 km) dle verze baterky a vozidla. Měla by se totiž nabízet ve 4kWh a 8kWh variantě.

Vůz by měla stihnout nabíjet asi 30-60 minut, než ji dojde energie. Najdeme zde konektor Type 2 a na trhu se objeví v posledním čtvrtletí roku 2022. Zatím neznáme prodejní cenu, nicméně ví se, že bude k dispozici i pomocí předplatného. To má činit 49 liber (1450 Kč) měsíčně.



Zapomínat by se nemělo ani na to, že poněkud problém může být i s cenou elektřiny. V procesu máme totiž hned dvě ztrátová nabíjení (nabití powerbanky a nabití elektromobilu z powerbanky), což efektivitu celého procesu pošle znatelně dolů, a tedy množství potřebné elektřiny, kterou bude nutné zaplatit, půjde nahoru. Pokud budeme uvažovat třeba 85% efektivitu nabíjení u obou, pak jsme už jen na 72% efektivitě, a tedy ze sítě musíme vzít o 39 % více energie, než spotřebuje elektromotor pro pohon auta (při standardním jednom nabíjení s 85% efektivitou by to bylo necelých 18 % navíc). Myslíte si, že něco takového má šanci uspět a pomůže elektromobilitě?

