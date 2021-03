Apple iPhone 13 by měl dostat 1TB verzi i více stabilizovaných fotomodulů

Apple iPhone 13 se patrně představí v půli záři jako skoro každý rok. Na Internetu se ale už nyní objevují informace, že by se měla objevit i verze s 1TB kapacitou interního úložiště u verzí Pro (ta byla prozatím vyhrazena tabletům

Novýse patrně představí v půli záři jako skoro každý rok. Na Internetu se ale už nyní objevují informace, že by se měla objevit i verze s 1TB kapacitou interního úložiště u verzí Pro (ta byla prozatím vyhrazena tabletům iPad Pro ). Dále se často hovoří i o tom, že by se LiDAR měl objevit v celé řadě telefonů, tedy jak ve verzích iPhone 13 Pro, tak i klasických iPhone 13 včetně verze mini. Dostat by se mělo i na 120Hz frekvenci displeje.



Dalšího zlepšení by se mělo dostat v oblasti fotoaparátů. Zatímco iPhone 11 byl v tomto docela přímočarý a moduly byly napříč všemi verzemi v podstatě totožné (ne-Pro varianta akorát neměla teleobjektiv), u iPhonů 12 se v tom udělal docela nepořádek. Vedle absence teleobjektivu u základních variant totiž verze 12 Pro Max dostala navíc větší snímač u hlavního modulu a také delší teleobjektiv, takže se už začaly lišit i Pro verze mezi sebou. Nově by ale i iPhone 13 Pro měl údajně dostat teleobjektiv z verze Max. Ten nabízí přepočtených 65 mm místo 52 mm, a tak by mělo dojít ke sjednocení.

Poslední informace hovoří o tom, že by se nového standardně širokoúhlého modulu s cca 1/1,9" senzorem a mechanickou stabilizací čipu měly dočkat všechny verze. Také přichází informace, že by se stabilizace měla dostat i na ultra-širokoúhlý modul, který má dostat také autofokus. Některé zdroje hovoří i o zlepšení jeho světelnosti z F2,4 na F1,8. Bohužel to stále nevypadá, že by základní verze iPhone 13 a 13 mini měly dostat teleobjektiv, což bych třeba osobně uvítal více než LiDAR.



